アービング、ネッツからマーベリックスにトレード 報道
発信地：ロサンゼルス/米国
このニュースをシェア
【2月6日 AFP】米プロバスケットボール（NBA）のブルックリン・ネッツ（Brooklyn Nets）がカイリー・アービング（Kyrie Irving）をダラス・マーベリックス（Dallas Mavericks）にトレードすることで合意したと、米メディアが5日に報じた。
ウェブサイトのジ・アスレチック（The Athletic）によれば、ネッツは代わりにスペンサー・ディンウィディー（Spencer Dinwiddie）とドリアン・フィニースミス（Dorian Finney-Smith）に加え、複数のドラフト指名権を獲得する。
アービングは前週、9日のトレード期限までの移籍希望を電撃表明し、マーベリックスの他にフェニックス・サンズ（Phoenix Suns）やロサンゼルス・レイカーズ（Los Angeles Lakers）、ロサンゼルス・クリッパーズ（Los Angeles Clippers）への加入がうわさされていた。報道によれば、アービングは契約延長の条件面で合意に至らず、トレード希望を出したという。
今季は1試合平均27.1得点、5.1リバウンド、5.3アシストをマークし、最近はケビン・デュラント（Kevin Durant）が膝のけがで離脱する中でネッツの攻撃陣をけん引していた。(c)AFP