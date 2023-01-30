フェデラー氏がジョコの偉業称賛 「素晴らしい努力の成果」
発信地：パリ/フランス
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【1月30日 AFP】元男子テニス選手のロジャー・フェデラー（Roger Federer）氏は29日、全豪オープンテニス（Australian Open Tennis Tournament 2023）の男子シングルス決勝で10度目の優勝を果たし、最多タイとなる四大大会（グランドスラム）通算22勝目を挙げたノバク・ジョコビッチ（Novak Djokovic、セルビア）の「素晴らしい努力の成果」をたたえた。
グランドスラム20勝を挙げ、膝の回復が思わしくないことを理由に昨年41歳で現役を退いたフェデラー氏は、「またしても素晴らしい努力の成果だ。本当におめでとう」とインスタグラム（Instagram）に短いメッセージを投稿した。
35歳のジョコビッチは、決勝でステファノス・チチパス（Stefanos Tsitsipas、ギリシャ）にストレートで勝利。全豪オープン10勝目を挙げ、ウィンブルドン選手権（The Championships Wimbledon）7勝、全米オープン（US Open Tennis Championships）3勝、全仏オープン（French Open）2勝と合わせ、1歳年上のラファエル・ナダル（Rafael Nadal、スペイン）に並ぶグランドスラム22勝目を飾った。
前回王者のナダルは、今大会は2回戦で敗退し、股関節屈筋の負傷で6～8週間離脱すると発表されている。(c)AFP