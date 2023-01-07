ジョコビッチが4強入り メドベージェフと激突へ アデレード国際
発信地：アデレード/オーストラリア
このニュースをシェア
【1月7日 AFP】テニス、アデレード国際1（Adelaide International 1 2023）は6日、男子シングルス準々決勝が行われ、大会第1シードのノバク・ジョコビッチ（Novak Djokovic、セルビア）は6-3、6-4で第7シードのデニス・シャポバロフ（Denis Shapovalov、カナダ）を退け、4強入りを果たした。
対シャポバロフ戦8戦全勝としたジョコビッチは、2年連続の全豪オープン（Australian Open Tennis Tournament）ファイナリストで、元世界ランキング1位のダニール・メドベージェフ（Daniil Medvedev）と準決勝で激突する。
第3シードのメドベージェフは同じロシア出身で第8シードのカレン・ハチャノフ（Karen Khachanov）に6-3、6-3で快勝した。
もう一方の準決勝では、西岡良仁（Yoshihito Nishioka）とセバスチャン・コルダ（Sebastian Korda、米国）が顔を合わせる。(c)AFP