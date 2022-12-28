【12月28日 CGTN Japanese】中国の国家移民管理局は2023年1月8日に移民管理政策・措置を最適化します。具体的措置は以下の通りです。

一、中国国民による海外旅行、友人訪問のための普通パスポート申請の受理と承認を、順序立てて回復させる。

二、外国人による一般ビザの延長・交換・再発行、滞在証明書の発行・交換・再発行、居留証明書の発行・延長・交換・再発行の受理・承認の受け付けを再開する。

三、通関地ビザの発行や、24/72/144時間の通過ビザ免除政策の適用を再開し、臨時入国許可を発行する。

四、中華人民共和国出入国通行証の発行を再開し、国境地区出入国通行証の発行を再開する。

五、陸路通関地の旅客輸送通関を再開し、陸路通関地国境地域住民通関による旅客や住民の出入国を再開する。

六、香港とマカオと接する通関地の出入境ファストトラックを再開する。

七、水運通関地の旅客輸送通関を再開する。

八、空港通関地の重点貨物便「グリーンゲート」、陸路通関地と国境検問所の重点物資車両「ファストトラック」、水運通関地の「国境検査乗船コード」のオンラインセルフ手続きなどの便宜措置は引き続き適用する。(c)CGTN Japanese/AFPBB News