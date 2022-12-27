【12月27日 CGTN Japanese】10年かけて建設された新しい成都・昆明鉄道の全線が26日午前8時5分、正式に運行を開始しました。

この鉄道は成都南駅（四川省成都市）から南へ向かう途中、眉山市、楽山市、涼山イ族自治州、攀枝花市、雲南省楚雄イ族自治州を経て昆明駅（雲南省昆明市）に至ります。全線の運行距離は915キロ、設計時速は160キロで、復興号CR200J高速列車がこの鉄道で運行を開始します。従来の成都・昆明鉄道の普通列車と比べ、全線の運行時間は19時間から約7時間に短縮されます。また、成都では26日から、雲南省のシーサンパンナ（西双版納）までの初の直通列車が運行されています。

新しい成都・昆明鉄道沿線の地形は複雑で、岷江、青衣江と大渡河、金沙江を越え、峨眉山、大涼山、横断山を横断しており、極めて高い難易度の建設工事となりました。同鉄道は中国西部大開発重点建設プロジェクトであり、西南地区から東南アジア諸国連合（ASEAN）諸国を結ぶ鉄道大ルートの重要な構成部分でもあります。(c)CGTN Japanese/AFPBB News