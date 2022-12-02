日本対スペイン、先発メンバー発表 カタールW杯
発信地：ドーハ/カタール
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【12月2日 AFP】1日に行われるサッカーW杯カタール大会（2022 World Cup）・グループEの日本対スペイン戦の先発メンバーが発表された。
両チームの先発選手は以下の通り。
■日本
GK：権田修一（Shuichi Gonda）
DF：谷口彰悟（Shogo Taniguchi）、板倉滉（Ko Itakura）、吉田麻也（Maya Yoshida）、長友佑都（Yuto Nagatomo）
MF：田中碧（Ao Tanaka）、守田英正（Hidemasa Morita）、久保建英（Takefusa Kubo）、鎌田大地（Daichi Kamada）、伊東純也（Junya Ito）
FW：前田大然（Daizen Maeda）
■スペイン
GK：ウナイ・シモン（Unai Simon）
DF：セサル・アスピリクエタ（Cesar Azpilicueta）、ロドリゴ（Rodrigo Hernandez Cascante）、パウ・トーレス（Pau Torres）、アレハンドロ・バルデ（Alejandro Balde）
MF：セルヒオ・ブスケッツ（Sergio Busquets）、ペドリ（Pedro Gonzalez Lopez 'Pedri’）、ガビ（Pablo Martin Paez Gavira 'Gavi'）
FW：ニコ・ウィリアムス（Nico Williams）、アルバロ・モラタ（Alvaro Morata）、ダニ・オルモ（Dani Olmo）
(c)AFP