【12月1日 AFP】英国のウィリアム皇太子(Prince William)と妻のキャサリン皇太子妃(Catherine, Princess of Wales)は11月30日、8年ぶりの米国訪問を開始した。 皇太子となって以降初めての夫妻での外遊となる。

皇太子夫妻は午後2時すぎ、ブリティッシュ・エアウェイズ(British Airways)の商用便でボストン(Boston)のローガン国際空港(Logan International Airport)に到着した。訪問は3日間の日程で、気候変動に焦点を当てたものとなる。

米ホワイトハウス(White House)によると、皇太子夫妻は2日、ジョー・バイデン(Joe Biden)大統領と会見する。(c)AFP/Cecilia SANCHEZ with Phil HAZLEWOOD and Jitendra JOSHI in London