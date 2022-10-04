シフィオンテクが大差で1位、コンタベイト3位に 最新世界ランク
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【10月4日 AFP】女子テニスの最新世界ランキングが3日に発表され、イガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）が1位の座を堅持し、前週のタリン・オープン（Tallinn Open 2022）で準優勝したアネット・コンタベイト（Anett Kontaveit、エストニア）が3位に浮上した。
今季、全仏オープン（French Open 2022）と全米オープン（US Open Tennis Championships 2022）を制しているシフィオンテクは、全米オープン決勝で対戦した2位のオンス・ジャバー（Ons Jabeur、チュニジア）に2倍以上のポイント差をつけている。
今週はオストラバ・オープン（AGEL Open 2022）で全米オープン以来となる実戦に復帰する。
コンタベイトは2日のタリン・オープン決勝で敗れたが、パウラ・バドサ（Paula Badosa、スペイン）との入れ替わりで3位に順位を上げた。
最新WTAランキングは以下の通り。
1位：イガ・シフィオンテク/1万180ポイント
2位：オンス・ジャバー/4885ポイント
3位：アネット・コンタベイト/4010ポイント
4位：パウラ・バドサ/3934ポイント
5位：アリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka）/3470ポイント
6位：ジェシカ・ペグラ（Jessica Pegula、米国）/3447ポイント
7位：マリア・サッカリ（Maria Sakkari、ギリシャ）/3355ポイント
8位：ココ・ガウフ（Coco Gauff、米国）/3047ポイント
9位：シモナ・ハレプ（Simona Halep、ルーマニア）/3025ポイント
10位：キャロリン・ガルシア（Caroline Garcia、フランス）/2930ポイント
11位：ダリア・カサキナ（Daria Kasatkina）/2895ポイント
12位：ベロニカ・クデルメトワ（Veronika Kudermetova）/2561ポイント
13位：ガルビネ・ムグルサ（Garbine Muguruza、スペイン）/2406ポイント
14位：ベリンダ・ベンチッチ（Belinda Bencic、スイス）/2305ポイント
15位：ベアトリース・ハダード・マイア（Beatriz Haddad Maia、ブラジル）/2295ポイント
16位：エレナ・オスタペンコ（Jelena Ostapenko、ラトビア）/2271ポイント
17位：マディソン・キーズ（Madison Keys、米国）/2248ポイント
18位：ダニエル・コリンズ（Danielle Collins、米国）/2177ポイント
19位：カロリーナ・プリスコバ（Karolina Pliskova、チェコ）/2061ポイント
20位：ペトラ・クビトバ（Petra Kvitova、チェコ）/2003ポイント
(c)AFP