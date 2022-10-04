ナダル2位返り咲きでスペイン勢がワンツー 最新世界ランキング
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【10月4日 AFP】男子テニスの最新世界ランキングが3日に発表され、カルロス・アルカラス（Carlos Alcaraz）が首位を維持した一方、ラファエル・ナダル（Rafael Nadal）が2位へ返り咲き、スペイン勢が上位2位を独占した。
ナダルは、前週の韓国オープン（Korea Open 2022）でキャスパー・ルード（Casper Ruud、ノルウェー）が準々決勝敗退に終わったことにより、ルードを抜いて2位に浮上した。
一方、テルアビブ・オープン（Tel Aviv Watergen Open 2022）で今季3度目の優勝を果たしたノバク・ジョコビッチ（Novak Djokovic、セルビア）は前週と同じ7位にとどまったものの、今季最終戦ATPファイナルズ（ATP Finals 2022）の出場権獲得に向け、貴重な250ポイントを稼いでいる。
マリン・チリッチ（Marin Cilic、クロアチア）もテルアビブ大会で準優勝したことで、16位から14位に順位を上げた。
最新ATPランキングは以下の通り。
1位：カルロス・アルカラス/6740ポイント
2位：ラファエル・ナダル/5810ポイント
3位：キャスパー・ルード/5645ポイント
4位：ダニール・メドベージェフ（Daniil Medvedev）/5065ポイント
5位：アレクサンダー・ズベレフ（Alexander Zverev、ドイツ）/5040ポイント
6位：ステファノス・チチパス（Stefanos Tsitsipas、ギリシャ）/4810ポイント
7位：ノバク・ジョコビッチ/3820ポイント
8位：キャメロン・ノーリー（Cameron Norrie、英国）/3445ポイント
9位：アンドレイ・ルブレフ（Andrey Rublev）/3345ポイント
10位：ホベルト・ホルカシュ（Hubert Hurkacz、ポーランド）/3175ポイント
11位：テイラー・フリッツ（Taylor Fritz、米国）/3055ポイント
12位：ヤニック・シナー（Jannik Sinner、イタリア）/3040ポイント
13位：フェリックス・オジェ・アリアシム（Felix Auger-Aliassime、カナダ）/2950ポイント
14位：マリン・チリッチ/2495ポイント
15位：パブロ・カレーニョ・ブスタ（Pablo Carreno-Busta、スペイン）/2360ポイント
16位：マッテオ・ベレッティーニ（Matteo Berrettini、イタリア）/2360ポイント
17位：ディエゴ・シュワルツマン（Diego Schwartzman、アルゼンチン）/2110ポイント
18位：カレン・ハチャノフ（Karen Khachanov）/1990ポイント
19位：フランシス・ティアフォー（Frances Tiafoe、米国）/1940ポイント
20位：ニック・キリオス（Nick Kyrgios、オーストラリア）/1780ポイント
(c)AFP