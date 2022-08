【8月14日 AFP】南米ベネズエラの首都カラカスで13日、動物愛護活動家らがペット同伴で動物虐待に抗議するデモを行った。

「I Am the Voice of the Voiceless(声なき者の声)」運動は、動物虐待を軽罪と規定している動物保護法を改正し、厳罰化するよう求めている。(c)AFP