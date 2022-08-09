メドベージェフが首位維持、キリオスは37位に急上昇 最新世界ランク
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【8月9日 AFP】男子テニスの最新世界ランキングが8日に発表され、昨年の全米オープン（US Open Tennis Championships 2021）以来約1年ぶりのタイトルを獲得したダニール・メドベージェフ（Daniil Medvedev）は首位を維持し、ニック・キリオス（Nick Kyrgios、オーストラリア）がここ約2年半では自己最高の37位に浮上した。
2位のアレクサンダー・ズベレフ（Alexander Zverev、ドイツ）に1000ポイント以上の差をつけているメドベージェフは、6日のロスカボス・オープン（2022 Abierto de Tenis Mifel）決勝で前回覇者のキャメロン・ノーリー（Cameron Norrie、英国）を下し、今季初優勝を記録。ラファエル・ナダル（Rafael Nadal、スペイン）にフルセットで惜敗した今年の全豪オープン（Australian Open Tennis Tournament 2022）を含む決勝での連敗も5で止めた。
ホベルト・ホルカシュ（Hubert Hurkacz、ポーランド）が10位、メキシコ大会決勝で敗れながらもノーリーが11位にそれぞれランクアップした一方で、シティ・オープン（Citi Open 2022）の出場を見送ったヤニック・シナー（Jannik Sinner、イタリア）は、昨年の同大会を制して獲得したポイントを失い、2ランクダウンの12位となった。
一方、今年のウィンブルドン選手権（The Championships Wimbledon 2022）で準優勝を果たした勢いに乗るキリオスは、シナー不在のシティ・オープンを制し、3年ぶりのタイトルを獲得。一気に26ランク上昇し、2020年3月以降では自己ベストの順位を記録した。
最新ATPランキングは以下の通り。
1位：ダニール・メドベージェフ/7875ポイント
2位：アレクサンダー・ズベレフ/6760ポイント
3位：ラファエル・ナダル/5620ポイント
4位：カルロス・アルカラス（Carlos Alcaraz、スペイン）/5035ポイント
5位：ステファノス・チチパス（Stefanos Tsitsipas、ギリシャ）/5000ポイント
6位：ノバク・ジョコビッチ（Novak Djokovic、セルビア）/4770ポイント
7位：キャスパー・ルード（Casper Ruud、ノルウェー）/4685ポイント
8位：アンドレイ・ルブレフ（Andrey Rublev）/3710ポイント
9位：フェリックス・オジェ・アリアシム（Felix Auger-Aliassime、カナダ）/3490ポイント
10位：ホベルト・ホルカシュ/3015ポイント
11位：キャメロン・ノーリー/2985ポイント
12位：ヤニック・シナー/2895ポイント
13位：テイラー・フリッツ（Taylor Fritz、米国）/2860ポイント
14位：マッテオ・ベレッティーニ（Matteo Berrettini、イタリア）/2430ポイント
15位：ディエゴ・シュワルツマン（Diego Schwartzman、アルゼンチン）/2245ポイント
16位：マリン・チリッチ（Marin Cilic、クロアチア）/2085ポイント
17位：ライリー・オペルカ（Reilly Opelka、米国）/2010ポイント
18位：ロベルト・バウティスタ・アグト（Roberto Bautista Agut、スペイン）/1850ポイント
19位：グリゴール・ディミトロフ（Grigor Dimitrov、ブルガリア）/1775ポイント
20位：ガエル・モンフィス（Gael Monfils、フランス）/1615ポイント
37位・ニック・キリオス/1205ポイント
(c)AFP