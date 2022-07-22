フィギュアGPシリーズ、第4戦は英国で初開催 中国杯の代替
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【7月21日 AFP】国際スケート連盟（ISU）は20日、新型コロナウイルスの影響で開催中止になった中国杯（Cup of China）に代わり、英国で今季のグランプリ（GP）シリーズ第4戦を行うと発表した。英国でのGPシリーズ開催は初めて。
開催地はシェフィールド（Sheffield）で、11月11～13日の日程で行われる。
ISUは前週、新型ウイルスの影響を理由に中国杯の2年連続中止を発表。また、ロシアのウクライナ侵攻を受け、ロシア杯（Rostelecom Cup）を除外するとしていた。
2022-23シーズンのGPシリーズの日程は以下の通り。
第1戦：スケート・アメリカ（Skate America 2022）
米マサチューセッツ州ノーウッド（Norwood）/10月21〜23日
第2戦：スケート・カナダ（Skate Canada International 2022）
カナダ・オンタリオ（Ontario）州ミシソーガ（Mississauga）/10月28〜30日
第3戦：フランス杯（Internationaux de France 2022）
仏アンジェ（Angers）/11月4〜6日
第4戦：MKジョン・ウィルソン杯（MK John Wilson Trophy 2022）
英シェフィールド/11月11〜13日
第5戦：NHK杯（NHK Trophy 2022）
北海道札幌/11月18〜20日
第6戦：エスポー・グランプリ（Grand Prix Espoo 2022）
フィンランド・エスポー（Espoo）/11月25〜27日
最終戦：GPファイナル
イタリア・トリノ（Torino）/12月8〜11日
(c)AFP