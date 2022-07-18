PSG、日本の子どもにサッカー教室 メッシらスターが直接指導
発信地：東京
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【7月18日 AFP】プレシーズンツアーのため来日しているサッカーフランス・リーグ1のパリ・サンジェルマン（Paris Saint-Germain、PSG）が18日、都内でサッカークリニックを開き、所属選手が参加した子どもたちと交流した。
イベントにはリオネル・メッシ（Lionel Messi）やキリアン・エムバペ（Kylian Mbappe）、ネイマール（Neymar da Silva Santos Junior）、セルヒオ・ラモス（Sergio Ramos）、マルキーニョス（Marcos Aoas Correa "Marquinhos"）が参加した。
PSGは、10日間の日本滞在中にJリーグ1部（J1）の川崎フロンターレ（Kawasaki Frontale）、浦和レッドダイヤモンズ（Urawa Red Diamonds）、ガンバ大阪（Gamba Osaka）と対戦。まずは20日に国立競技場（Japan National Stadium）で昨シーズンのJ1王者フロンターレと顔を合わせる。(c)AFP