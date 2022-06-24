田仁智が首位発進、大会初日の最少スコアに並ぶ 全米女子プロ
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【6月24日 AFP】女子ゴルフ米国ツアーメジャー第3戦、全米女子プロゴルフ選手権（KPMG Women's PGA Championship 2022）は23日、米メリーランド州ベセスダ（Bethesda）のコングレッショナル・カントリークラブ（Congressional Country Club、パー72）で開幕し、韓国の田仁智（Chun In Gee、チョン・インジ）が後続と5打差の8アンダー「64」で首位発進した。
メジャー通算2勝を誇る27歳の田仁智は、この日9バーディー、1ボギーの好スコアをマークし、2006年のニコル・カストラル（Nicole Castrale、米国）以来となる同大会初日の最少スコアに並んだ。また、98年の歴史で女子のメジャー開催は今回が初めてとなる同会場のコースレコードも樹立した。
ともに3アンダー「69」をマークしたチェ・ヘジン（Choi Hye-Jin、韓国）とポルナノン・ファトラム（Pornanong Patlum、タイ）が2位タイで並び、ジェニファー・チャン（Jennifer Chang、米国）とポーラ・レト（Paula Reto、南アフリカ）が2アンダー「70」で4位タイにつけている。
さらに、好調のジェニファー・カプチョ（Jennifer Kupcho、米国）とブルック・ヘンダーソン（Brooke M. Henderson、カナダ）、そして大会連覇を目指すネリー・コルダ（Nelly Korda、米国）に加え、畑岡奈紗（Nasa Hataoka）と古江彩佳（Ayaka Furue）ら計9人が、1アンダー「71」の6位タイグループにひしめいている。
日本勢は他に、笹生優花（Yuka Saso）と渋野日向子（Hinako Shibuno）がイーブンパー「72」の15位タイグループで初日を終えた。(c)AFP