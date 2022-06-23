【6月23日 CGTN Japanese】中国中央気象台は23日午前6時、向こう3日間は最高気温が35度以上の高温が続く「高温黄色警報」を引き続き発令しました。23日の日中は、新疆ウイグル自治区（Xinjiang Uighur Autonomous Region）の北部と南疆盆地、内モンゴル自治区（Inner Mongolia Autonomous Region）西部、甘粛省（Gansu）西部などで35～36度の高温天気となります。河北省（Hebei）南部、河南省（Henan）西北部、山西省（Shanxi）南部、陝西省（Shaanxi）関中、内モンゴル自治区西部、新疆ウイグル自治区の北疆盆地と南疆盆地などでは、一部地区で最高気温が37～40度となり、局地的に40度を上回るところもあります。

各地の政府は、高温黄色警報を出すとともに、市民に対し、昼過ぎの屋外活動をできるだけ控えるよう呼びかけています。また、お年寄りや体が弱い人、病気の人、子どもを対象とした、温度を下げ暑さを緩和するガイダンスを提供しています。さらに、高温下で作業する人や日中に長時間にわたり屋外で作業する人に対し、必要な防護措置を取るよう求めています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News