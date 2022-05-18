ウッズはスピース、マキロイと同組 松山はシャウフェレらと 全米プロ
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【5月18日 AFP】男子ゴルフ米国ツアーの今季メジャー第2戦、第104回全米プロゴルフ選手権（2022 PGA Championship）の初日、2日目の組み分けが発表され、タイガー・ウッズ（Tiger Woods、米国）はジョーダン・スピース（Jordan Spieth、米国）、ロリー・マキロイ（Rory McIlroy、北アイルランド）と同じ組に入った。
多くのギャラリーが集まるであろうスターぞろいの組で、ウッズは自動車事故による大けがからの復活優勝を目指し、スピースはキャリアグランドスラム、マキロイはメジャー5勝目を狙う。初日は10番ホールから午前8時11分（日本時間19日午後10時11分）、2日目は1番から午後1時36分（同21日午前3時36分）にティーオフする。
昨年のマスターズ・トーナメント（The Masters Tournament 2021）覇者である松山英樹（Hideki Matsuyama）も初日10番スタート組で、東京五輪金メダリストのザンダー・シャウフェレ（Xander Schauffele）、トニー・フィナウ（Tony Finau）の米国勢と同組となり、午前7時38分（19日午後9時38分）にラウンドを開始する。
ウッズらの一つ前には、世界ランキング4位のキャメロン・スミス（Cameron Smith、オーストラリア）とウィル・ザラトリス（Will Zalatoris、米国）、世界6位のビクトル・ホブランド（Viktor Hovland、ノルウェー）の組、一つ後にはマスターズ優勝経験のあるパトリック・リード（Patrick Reed、米国）とバッバ・ワトソン（Bubba Watson、米国）、全米オープン選手権（US Open Championship）優勝経験者のジャスティン・ローズ（Justin Rose）の組が入った。
初日ではその他、メジャー4勝のブルックス・ケプカ（Brooks Koepka、米国）、アダム・スコット（Adam Scott、オーストラリア）、シェーン・ローリー（Shane Lowry、アイルランド）が午後1時3分（20日午前3時3分）にティーオフ。続けてダスティン・ジョンソン（Dustin Johnson）、ジャスティン・トーマス（Justin Thomas）、パトリック・キャントレー（Patrick Cantlay）の米国トリオがラウンドする。
世界1位で今季のマスターズ王者スコッティ・シェフラー（Scottie Scheffler、米国）は、昨季の全米王者ジョン・ラーム（Jon Rahm、スペイン）、全英オープン（The 149th Open Championship）王者コリン・モリカワ（Collin Morikawa、米国）とともに午後1時36分（20日午前3時36分）に1番からスタートする。(c)AFP