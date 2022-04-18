セルティックスがネッツに劇的先勝 ヒート、サンズなども白星発進
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【4月18日 AFP】21-22NBAは17日、プレーオフのカンファレンス1回戦が行われ、ボストン・セルティックス（Boston Celtics）はジェイソン・テイタム（Jayson Tatum）のブザービーターでブルックリン・ネッツ（Brooklyn Nets）に115-114で先勝した。
セルティックスは第4クオーターにネッツの反撃に遭ったが、チーム最多の31得点を記録したテイタムが逆転の決勝レイアップを決め、劇的な勝利を収めた。
他会場では、昨季ファイナル王者のミルウォーキー・バックス（Milwaukee Bucks）、イースタンカンファレンス第1シードのマイアミ・ヒート（Miami Heat）、ウエスタンカンファレンス第1シードのフェニックス・サンズ（Phoenix Suns）が初戦をものにした。
バックスはレギュラーシーズン最優秀選手（MVP）の候補に選ばれたヤニス・アデトクンポ（Giannis Antetokounmpo）が27得点、16リバウンドでチームをけん引し、93-86でシカゴ・ブルズ（Chicago Bulls）に勝利した。
ヒートは115-91でアトランタ・ホークス（Atlanta Hawks）に圧勝。控えのダンカン・ロビンソン（Duncan Robinson）がプレーオフ自身最多となる27点を挙げた。
全体1位の成績でレギュラーシーズンを終えたサンズは、110-99でニューオーリンズ・ペリカンズ（New Orleans Pelicans）を退けた。ベテランガードのクリス・ポール（Chris Paul）が30得点を挙げるなどし、開始から一度もリードを譲らずに勝利した。(c)AFP