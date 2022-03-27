【図解】第94回アカデミー賞 主要ノミネート
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【3月27日 AFP】第94回アカデミー賞（Academy Awards）授賞式が27日、米ハリウッド（Hollywood）で開催される。
今年のアカデミー賞では、ジェーン・カンピオン（Jane Campion）監督がゴシック調で描いた西部劇『パワー・オブ・ザ・ドッグ（The Power of the Dog）』が監督賞や作品賞など最多12部門にノミネートされている。
『パワー・オブ・ザ・ドッグ』は、米動画配信大手ネットフリックス（Netflix）のオリジナル作品。カンピオン監督は28年前に『ピアノ・レッスン（The Piano）』でも監督賞候補になっており、女性監督が同賞に2度ノミネートされたのは初めてとなった。
SF大作の『DUNE/デューン 砂の惑星（Dune）』は、作品賞など計10部門でノミネートされた。ケネス・ブラナー（Kenneth Branagh）監督が自身の幼少期を描いた白黒作品『ベルファスト（Belfast）』、スティーヴン・スピルバーグ（Steven Spielberg）監督が名作ミュージカルをリメークした『ウエスト・サイド・ストーリー（West Side Story）』はそれぞれ、作品賞と監督賞を含む7部門でノミネートされている。
新型コロナウイルスの流行で映画館から遠ざかっていた客足が徐々に戻る中で多くの大作が公開され、今年のアカデミー賞レースは混戦となった。
主要部門のノミネートは以下の通り。
＜作品賞＞
『ベルファスト』
『コーダ あいのうた（Coda）』
『ドント・ルック・アップ（Don't Look Up）』
『ドライブ・マイ・カー（Drive My Car）』
『DUNE/デューン 砂の惑星』
『ドリームプラン（King Richard）』
『リコリス・ピザ（Licorice Pizza）』
『ナイトメア・アリー（Nightmare Alley）』
『パワー・オブ・ザ・ドッグ』
『ウエスト・サイド・ストーリー』
＜監督賞＞
ケネス・ブラナー氏 『ベルファスト』
濱口竜介（Ryusuke Hamaguchi）氏 『ドライブ・マイ・カー』
ジェーン・カンピオン氏 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』
スティーヴン・スピルバーグ氏 『ウエスト・サイド・ストーリー』
ポール・トーマス・アンダーソン（Paul Thomas Anderson）氏 『リコリス・ピザ』
＜主演女優賞＞
ジェシカ・チャステイン（Jessica Chastain） 『タミー・フェイの瞳（The Eyes Of Tammy Faye）』
オリヴィア・コールマン（Olivia Colman） 『ロスト・ドーター（The Lost Daughter）』
ペネロペ・クルス（Penelope Cruz） 『Parallel Mothers（原題）』
ニコール・キッドマン（Nicole Kidman） 『愛すべき夫妻の秘密（Being the Ricardos）』
クリステン・スチュワート（Kristen Stewart） 『スペンサー ダイアナの決意（Spencer）』
＜主演男優賞＞
ハビエル・バルデム（Javier Bardem） 『愛すべき夫妻の秘密』
ベネディクト・カンバーバッチ（Benedict Cumberbatch） 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』
アンドリュー・ガーフィールド（Andrew Garfield） 『tick, tick... BOOM!: チック、チック…ブーン！』
ウィル・スミス（Will Smith） 『ドリームプラン』
デンゼル・ワシントン（Denzel Washington） 『マクベス（The Tragedy of Macbeth）』
＜助演女優賞＞
ジェシー・バックリー（Jessie Buckley） 『ロスト・ドーター』
アリアナ・デボーズ（Ariana DeBose） 『ウエスト・サイド・ストーリー』
ジュディ・デンチ（Judi Dench） 『ベルファスト』
キルステン・ダンスト（Kirsten Dunst） 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』
アーンジャニュー・エリス（Aunjanue Ellis） 『ドリームプラン』
＜助演男優賞＞
キアラン・ハインズ（Ciaran Hinds） 『ベルファスト』
トロイ・コッツァー（Troy Kotsur） 『コーダ あいのうた』
ジェシー・プレモンス（Jesse Plemons） 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』
J・K・シモンズ（J.K. Simmons） 『愛すべき夫妻の秘密』
コディ・スミット＝マクフィー（Kodi Smit-McPhee） 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』
＜国際長編映画賞＞
『ドライブ・マイ・カー』（日本）
『The Worst Person in the World（原題）』（ノルウェー）
『The Hand of God』（イタリア）
『Flee フリー（Flee）』（デンマーク）
『ブータン 山の教室（Lunana: A Yak In The Classroom）』（ブータン）
＜長編アニメーション賞＞
『ミラベルと魔法だらけの家（Encanto）』
『Flee フリー』
『あの夏のルカ（Luca）』
『ミッチェル家とマシンの反乱（The Mitchells Vs. The Machines）』
『ラーヤと龍の王国（Raya And The Last Dragon）』
＜脚本賞＞
ケネス・ブラナー氏 『ベルファスト』
ポール・トーマス・アンダーソン氏 『リコリス・ピザ』
アダム・マッケイ（Adam McKay）氏、デヴィッド・シロタ（David Sirota）氏 『ドント・ルック・アップ』
ザック・ベイリン（Zach Baylin）氏 『ドリームプラン』
エスキル・フォクト（Eskil Vogt）氏、ヨアキム・トリアー（Joachim Trier）氏 『The Worst Person in the World』
＜脚色賞＞
ジェーン・カンピオン氏 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』
濱口竜介氏、大江崇允（Oe Takamasa）氏 『ドライブ・マイ・カー』
シアン・ヘダー（Sian Heder）氏 『コーダ あいのうた』
ジョン・スペイツ（Jon Spaihts）氏、ドゥニ・ヴィルヌーヴ（Denis Villeneuve）氏、エリック・ロス（Eric Roth）氏 『DUNE/デューン 砂の惑星』
マギー・ギレンホール（Maggie Gyllenhaal）氏 『ロスト・ドーター』
＜作曲賞＞
ニコラス・ブリテル（Nicholas Britell）氏 『ドント・ルック・アップ』
ハンス・ジマー（Hans Zimmer）氏 『DUNE/デューン 砂の惑星』
ジャーメイン・フランコ（Germaine Franco）氏 『ミラベルと魔法だらけの家』
アルベルト・イグレシアス（Alberto Iglesias）氏 『Parallel Mothers』
ジョニー・グリーンウッド（Jonny Greenwood）氏 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』
＜主題歌賞＞
Dixson、ビヨンセ（Beyonce） 『ドリームプラン』より「Be Alive」
リン＝マヌエル・ミランダ（Lin-Manuel Miranda） 『ミラベルと魔法だらけの家』より「Dos Oruguitas」
ヴァン・モリソン（Van Morrison） 『ベルファスト』より「Down To Joy」
ビリー・アイリッシュ（Billie Eilish）、フィニアス・オコネル（Finneas O'Connell） 『007 ノー・タイム・トゥ・ダイ（No Time To Die）』より「No Time To Die」
ダイアン・ウォーレン（Diane Warren） 『Four Good Days（原題）』より「Somehow You Do」
(c)AFP