全豪女王バーティ、リード拡大でトップ堅持 最新世界ランキング
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【2月1日 AFP】女子テニスの最新世界ランキングが31日に発表され、オーストラリアの女子選手として44年ぶりの全豪オープン（Australian Open Tennis Tournament 2022）制覇を果たしたアシュリー・バーティ（Ashleigh Barty）が、トップの座を堅持した。
25歳のバーティは、全豪オープンで4回戦止まりとなった2位のアリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka、ベラルーシ）との差を2600ポイント以上に広げた。
28歳のダニエル・コリンズ（Danielle Collins、米国）は1月30日の決勝でバーティに敗れたものの、一気に20ランクアップして自己最高の10位につけたのが慰めとなった。
準決勝でコリンズに屈したポーランドのイガ・シフィオンテク（Iga Swiatek）は、五つ順位を上げてキャリアハイの4位を記録。全仏オープン（French Open 2021）女王のバルボラ・クレイチコバ（Barbora Krejcikova、チェコ）も、1ランクアップの3位につけた。
全豪オープンで2回戦敗退を喫した選手2人は明暗を分け、スペインのガルビネ・ムグルサ（Garbine Muguruza）が4ランク後退して7位となった一方で、全米オープン（US Open Tennis Championships 2021）女王のエマ・ラドゥカヌ（Emma Raducanu、英国）は、5ランク上昇して自己ベストの13位に浮上した。
最新WTAランキングは以下の通り。
1位：アシュリー・バーティ/8331ポイント
2位：アリーナ・サバレンカ/5698ポイント
3位：バルボラ・クレイチコバ/5533ポイント
4位：イガ・シフィオンテク/4456ポイント
5位：カロリーナ・プリスコバ（Karolina Pliskova、チェコ）/4452ポイント
6位：パウラ・バドサ（Paula Badosa、スペイン）/4429ポイント
7位：ガルビネ・ムグルサ/4195ポイント
8位：マリア・サッカリ（Maria Sakkari、ギリシャ）/4071ポイント
9位：アネット・コンタベイト（Anett Kontaveit、エストニア）/3871ポイント
10位：ダニエル・コリンズ/3071ポイント
11位：オンス・ジャバー（Ons Jabeur、チュニジア）/3070ポイント
12位：エレナ・リバキナ（Elena Rybakina、カザフスタン）/2705ポイント
13位：エマ・ラドゥカヌ/2664ポイント
14位：アナスタシア・パフリュチェンコワ（Anastasia Pavlyuchenkova、ロシア）/2638ポイント
15位：エリナ・スビトリーナ（Elina Svitolina、ウクライナ）/2531ポイント
16位：ジェシカ・ペグラ（Jessica Pegula、米国）/2474ポイント
17位：コリ・ガウフ（Cori Gauff、米国）/2425ポイント
18位：ビクトリア・アザレンカ（Victoria Azarenka、ベラルーシ）/2396ポイント
19位：ベリンダ・ベンチッチ（Belinda Bencic、スイス）/2355ポイント
20位：アンゲリク・ケルバー（Angelique Kerber、ドイツ）/2287ポイント
(c)AFP