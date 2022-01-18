ACLの組み合わせ決定 浦和は中国王者と同組
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【1月18日 AFP】サッカーAFCチャンピオンズリーグ（AFC Champions League 2022）のグループステージ組み合わせ抽選会が17日に行われ、東地区では2度の優勝を誇る浦和レッドダイヤモンズ（Urawa Red Diamonds）が中国スーパーリーグ（1部）王者の山東泰山（Shandong Taishan FC）と同じグループFに入った。
昨季、直近5年で4度目のJリーグ1部（J1）制覇を成し遂げた川崎フロンターレ（Kawasaki Frontale）は、中国の不動産開発大手、恒大集団（Evergrande Group）の負債により将来が危ぶまれている広州FC（Guangzhou FC）らと同組となり、グループHでは2度にわたってアジアを制覇した全北現代（Jeonbuk Motors、韓国）と横浜F・マリノス（Yokohama F Marinos）が同じ組に入った。
40クラブが参加する今大会では、各国代表チームが冬季開催のW杯カタール大会（2022 World Cup）に向けて準備できるよう、ホームアンドアウェー方式の決勝が来年に行われる。
決勝トーナメントは西地区が来年2月に行われるが、東地区は今年8月に予定されている。
2022年AFCチャンピオンズリーグのグループステージ組み合わせは以下の通り。
■グループA
アル・ヒラル（Al Hilal、サウジアラビア）、アル・ライヤン（Al-Rayyan、カタール）、FCイスティクロル（FC Istiklol、タジキスタン）、西地区プレーオフ勝利チーム
■グループB
アルジャジーラSC（Al Jazira Sports Club、アラブ首長国連邦＜UAE＞）、アル・シャバブ（Al Shabab、サウジアラビア）、ムンバイ・シティFC（Mumbai City FC、インド）、アル・クワ・アル・ジャウィヤ（Al Quwa Al Jawiya、イラク）
■グループC
フーラード・フーゼスターンFC（Foolad Khuzestan FC、イラン）、アル・アハリ（Shabab Al Ahli Club、UAE）、アハルFC（Ahal FC、トルクメニスタン）、アル・ガラファ（Al Gharafa、カタール）
■グループD
アル・ドゥハイルSC（Al Duhail SC、カタール）、セパハン（Sepahan、イラン）、パフタコール（Pakhtakor、ウズベキスタン）、西地区プレーオフ勝利チーム
■グループE
アル・サード（Al-Sadd、カタール）、アル・ファイサリー（Al Faisaly FC、サウジアラビア）、アル・ワフダートSC（Al Wehdat SC、ヨルダン）、西地区プレーオフ勝利チーム
■グループF
山東泰山、浦和レッドダイヤモンズ、ライオン・シティ・セーラーズFC（Lion City Sailors FC、シンガポール）、東地区プレーオフ勝利チーム
■グループG
BGパトゥム・ユナイテッド（BG Pathum United、タイ）、全南ドラゴンズ（Jeonnam Dragons、韓国）、ユナイテッド・シティ（United City、フィリピン）、メルボルン・シティ（Melbourne City、オーストラリア）
■グループH
全北現代、横浜F・マリノス、ホアンアイン・ジャライ（Hoang Anh Gia Lai、ベトナム）、東地区プレーオフ勝利チーム
■グループI
川崎フロンターレ、広州FC、ジョホール・ダルル・タクジム（Johor Darul Ta'zim、マレーシア）、東地区プレーオフ勝利チーム
■グループJ
上海海港FC（Shanghai Port FC、中国）、チェンライ・ユナイテッド（Chiangrai United FC、タイ）、傑志SC（Kitchee SC、香港）、東地区プレーオフ勝利チーム
(c)AFP