バーティの全豪OP初戦は予選勝者、4回戦で大坂と対戦か
発信地：メルボルン/オーストラリア
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【1月13日 AFP】全豪オープンテニス（Australian Open Tennis Tournament 2022）は13日、女子シングルスの組み合わせ抽選が行われ、大会第1シードのアシュリー・バーティ（Ashleigh Barty、オーストラリア）は、地元開催の四大大会（グランドスラム）初制覇に向け、1回戦で予選勝者と戦うことが決まった。
前回女王で第13シードの大坂なおみ（Naomi Osaka）は、初戦で世界ランク53位のカミラ・オソリオ（Camila Osorio、コロンビア）と対戦。
前哨戦のアデレード国際1（Adelaide International 1 2022）を制した世界ランキング1位のバーティは、勝ち進めば4回戦で大坂との対戦が見込まれる。
前哨戦2大会で早期敗退を喫した第2シードのアリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka、ベラルーシ）は、ストーム・サンダース（Storm Sanders、オーストラリア）との1回戦に臨む。
昨年の全米オープン（US Open Tennis Championships 2021）を制したエマ・ラドゥカヌ（Emma Raducanu、英国）は、実力者スローン・スティーブンズ（Sloane Stephens、米国）とのタフな1回戦となった。(c)AFP