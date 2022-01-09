ドルトが劇的逆転勝利 コロナ多数感染のバイエルンと6P差に
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【1月9日 AFP】21-22ドイツ・ブンデスリーガ1部は8日、第18節の試合が行われ、2位ボルシア・ドルトムント（Borussia Dortmund）は終盤にジュード・ベリンガム（Jude Bellingham）とマフムド・ダフド（Mahmoud Dahoud）が得点し、フランクフルト（Eintracht Frankfurt）に3-2で劇的な逆転勝利を収めた。首位バイエルン・ミュンヘン（Bayern Munich）との差を6ポイントに縮めた。
バイエルンは9選手が新型コロナウイルス陽性となり、メンバーを入れ替えて臨んだ7日のボルシア・メンヘングラッドバッハ（Borussia Moenchengladbach）戦を1-2で落としていた。
ドルトムントは前半、コロンビア代表FWラファエル・サントス・ボッレ（Rafael Santos Borre）に2点を決められた。
だが、71分にアーリング・ブラウト・ハーランド（Erling Braut Haaland）のパスからトルガン・アザール（Thorgan Hazard）が1点を返すと、試合終了3分前にベリンガムのヘディングで追いつき、最後はダフドがペナルティーエリアの外からシュートを沈めて逆転に成功した。
ドルトムントのDFマッツ・フンメルス（Mats Hummels）は試合後、チームの失点を指しながら「今季何かを勝ち取るためには、チームとして『安定性』という言葉が一番に来なくてはいけない」とコメントした。
1899ホッフェンハイム（1899 Hoffenheim）はトーゴ代表FWイフラス・ベブー（Ihlas Bebou）が2得点を挙げるなどし、FCアウクスブルク（FC Augsburg）に3-1で勝利。同日SCフライブルク（SC Freiburg）がアルミニア・ビーレフェルト（Arminia Bielefeld）と、バイヤー・レバークーゼン（Bayer Leverkusen）がウニオン・ベルリン（1. FC Union Berlin）と引き分けたため、3位に浮上した。
RBライプツィヒ（RB Leipzig）はポルトガル代表FWアンドレ・シウバ（Andre Silva）の2ゴールと、クリストファー・ヌクンク（Christopher Nkunku）とドミニク・ショボスライ（Dominik Szoboszlai）の得点で、退場者を出したマインツ05（Mainz 05）を4-1で下した。(c)AFP/Ryland JAMES