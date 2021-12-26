坂本花織が女子シングル優勝、全日本フィギュア
発信地：埼玉
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【12月26日 AFPBB News】フィギュアスケートの全日本選手権（Japan Figure Skating Championships 2021）は25日、さいたまスーパーアリーナ（Saitama Super Arena）で女子シングル・フリースケーティング（FS）が行われ、坂本花織（Kaori Sakamoto）が合計234.06点で優勝し、北京冬季五輪代表に内定した。
樋口新葉（Wakaba Higuchi）が221.78点で2位、河辺愛菜（Mana Kawabe）が209.65点で3位だった。
アイスダンスではフリーダンス（FD）が行われ、小松原美里（Misato Komatsubara）/小松原尊（ティム・コレト、Tim Koleto）組が178.17点で優勝。村元哉中（Kana Muramoto）/高橋大輔（Daisuke Takahashi）組が176.31点で2位、高浪歩未（Ayumi Takanami）/西山真瑚（Shingo Nishiyama）組が148.29点で3位に入った。(c)AFPBB News