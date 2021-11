【11月26日 AFP】フランス北部沖で、イギリス海峡(English Channel)を渡り英国への入国を試みた移民少なくとも27人が死亡した事故を受け、両国は25日、欧州全体で協調して密航防止に向けた対応を講じていく必要性を訴えた。

仏政府は欧州各国の閣僚に対し、今週末に開催する緊急会議への出席を要請。だが、英国の欧州連合(EU)離脱(ブレグジット、Brexit)後に続いている仏英の対立が、この協調対応に悪影響を与える恐れが生じている。

イギリス海峡は2018年以降、アフリカ、中東、アジアからの移民が英国を目指す際の主なルートの一つとなっており、小型ボートを使った渡航も増えている。今回の事故では、同年以降で最多の死者を出した。

事故を受けて、フランスは同海峡を「墓地」にはさせないと誓ったエマニュエル・マクロン(Emmanuel Macron)仏大統領は25日、ボリス・ジョンソン(Boris Johnson)英首相と電話で会談した。

英政府によると、両首脳は命懸けの密航を防止するため、共同での取り組みの強化が急務であり、密航組織の手口を阻止するために「あらゆる選択肢を排除しないことが重要」との考えで一致した。

しかしジョンソン氏は地元メディアに対し、英政府が現状に見合う形での対処を模索する中で、一部の同盟国、特にフランスの説得に苦心していると漏らしたとされる。

一方、仏エリゼ宮(Elysee Palace、大統領府)は、マクロン氏がジョンソン氏に対し、両国には「共通の責任」があり、「英国が全面的に協力し、悲劇的な状況の政治利用は控えるよう期待する」と述べたとする短い声明を出した。

英PA通信(Press Association)によると、今年はこれまでに2万5700人以上が同海峡を小型ボートで渡っており、すでに昨年1年間の3倍に上っている。(c)AFP/Zoe LEROY with Sylvie MALIGORNE and Stuart WILLIAMS in Paris