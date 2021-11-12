仏、レジスタンスの英雄を追悼 休戦記念日に式典
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【11月12日 AFP】フランスで、第1次世界大戦（World War I）の休戦記念日（Armistice Day）を迎えた11日、先月亡くなった第2次世界大戦（World War II）中のレジスタンス（抵抗運動）戦闘員、ユベール・ジェルマン（Hubert Germain）氏の追悼式典が行われ、エマニュエル・マクロン（Emmanuel Macron）大統領らが参列した。
ジェルマン氏は、「自由フランス（Free France）」の指導者シャルル・ドゴール（Charles de Gaulle）元大統領から勲章を授与された人物のうち、唯一存命していたレジスタンス戦闘員だったが、先月101歳で死去した。
国旗に包まれたジェルマン氏のひつぎは、首都パリのシャンゼリゼ通り（Champs-Elysees）を抜け、凱旋（がいせん）門（Arc de Triomphe）まで装甲車で運ばれた。式典にはマクロン大統領の他、来仏中のカマラ・ハリス（Kamala Harris）米副大統領も参列した。
フランスでは、第1次世界大戦を終結させるために休戦協定が結ばれた11月11日が祝日となっており、毎年凱旋門で記念式典が執り行われる。(c)AFP/Jérôme RIVET, Daphné BENOIT