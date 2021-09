【9月27日 AFP】26日投開票のドイツ連邦議会(下院)選挙は、中道左派の社会民主党(SPD)が、アンゲラ・メルケル(Angela Merkel)首相の中道右派キリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU)を僅差でリードする接戦となっている。両党はすでに、連立政権樹立に向け動いている。

16年にわたり政権を率いてきたメルケル首相の退任で、今後国内政局は不安定になるとみられている。CDU・CSUとSPDはそれぞれ連立政権樹立を計画しているが、交渉は数か月に及び、外交面で影響が出る恐れもある。

公共テレビ局が報じた最新の開票速報によると、オラフ・ショルツ(Olaf Scholz)副首相兼財務相率いるSPDの得票率が25.9~26%、アルミン・ラシェット(Armin Laschet)党首のCDU・CSUが24.1~24.5%となっている。

SPDのラース・クリングベイル(Lars Klingbeil)幹事長は、SPDが政権の座に就くのは明白だと早々と表明。

一方、CDU・CSUの得票率は第2次世界大戦(World War II)後で最低となる見込みだ。パウル・ツィーミヤク(Paul Ziemiak)幹事長は、33%の得票率だった2017年の選挙に比べ大幅な低落となったことを認めた。

ラシェット氏は「(保守)連合が主導する政権樹立に向けあらゆる手を尽くす」と述べるとともに、最終結果はまだ分からないと述べた。

ラシェット、ショルツ両氏は共に、クリスマスまでに連立政権を発足させるとしている。(c)AFP/Hui Min NEO and Deborah COLE with Michelle FITZPATRICK in Frankfurt