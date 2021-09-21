大坂なおみがトップ5から転落 最新世界ランキング
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【9月21日 AFP】女子テニスの最新世界ランキングが20日に発表され、元世界1位の大坂なおみ（Naomi Osaka）がトップ5から転落した。
4度の四大大会（グランドスラム）制覇を誇る大坂は、5位から8位に転落。また同じく元世界1位のシモナ・ハレプ（Simona Halep、ルーマニア）も下落が続き、14位に順位を下げた。
アシュリー・バーティ（Ashleigh Barty、オーストラリア）が首位を守り、全仏オープンテニス（French Open 2021）女王のバルボラ・クレイチコバ（Barbora Krejcikova、チェコ）は、自己最高の5位に順位を上げた。
ルクセンブルク・オープン（BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2021）で今季2勝目を挙げた18歳のクララ・タウソン（Clara Tauson、デンマーク）が70位から52位に浮上。スロベニア・オープン（Zavarovalnica Sava Portoroz 2021）で自身初のツアータイトルを手にしたジャスミン・パオリーニ（Jasmine Paolini、イタリア）が87位から64位にジャンプアップしている。
最新WTAランキングは以下の通り。
1位：アシュリー・バーティ/1万75ポイント
2位：アリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka、ベラルーシ）/7720ポイント
3位：カロリーナ・プリスコバ（Karolina Pliskova、チェコ）/5315ポイント
4位：エリナ・スビトリーナ（Elina Svitolina、ウクライナ）/4860ポイント
5位：バルボラ・クレイチコバ（Barbora Krejcikova、チェコ）/4668ポイント
6位：イガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）/4571ポイント
7位：ソフィア・ケニン（Sofia Kenin、米国）/4413ポイント
8位：大坂なおみ/4326ポイント
9位：ガルビネ・ムグルサ（Garbine Muguruza、スペイン）/4135ポイント
10位：ペトラ・クビトバ（Petra Kvitova、チェコ）/4060ポイント
11位：ベリンダ・ベンチッチ（Belinda Bencic、スイス）/3820ポイント
12位：マリア・サッカリ（Maria Sakkari、ギリシャ）/3750ポイント
13位：アナスタシア・パフリュチェンコワ（Anastasia Pavlyuchenkova、ロシア）/3285ポイント
14位：シモナ・ハレプ（Simona Halep、ルーマニア）/3152ポイント
15位：アンゲリク・ケルバー（Angelique Kerber、ドイツ）/3115ポイント
16位：エレナ・リバキナ（Elena Rybakina、カザフスタン）/3068ポイント
17位：オンス・ジャバー（Ons Jabeur、チュニジア）/2975ポイント
18位：エリーゼ・メルテンス（Elise Mertens、ベルギー）/2890ポイント
19位：コリ・ガウフ（Cori Gauff、米国）/2815ポイント
20位：ビアンカ・アンドレスク（Bianca Andreescu、カナダ）/2777ポイント
52位：クララ・タウソン/1300ポイント
64位：ジャスミン・パオリーニ/1075ポイント
(c)AFP