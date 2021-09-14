全米OP女王ラドゥカヌ、一気に127ランク上昇 最新世界ランキング
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【9月14日 AFP】女子テニスの最新世界ランキングが13日に発表され、全米オープン（US Open Tennis Championships 2021）制覇で世界を驚かせた英国のエマ・ラドゥカヌ（Emma Raducanu）が、127ランクアップの23位に浮上した。
18歳のラドゥカヌは11日の全米オープン決勝で19歳のレイラ・フェルナンデス（Leylah Fernandez、カナダ）に6-4、6-3で勝利し、予選勝者としては史上初の四大大会（グランドスラム）優勝を果たした。
フェルナンデスも今回の決勝進出により、45ランク上げて28位に上昇。同選手に3回戦で敗れ、休養を取る意向を示した元世界1位の大坂なおみ（Naomi Osaka）は5位に後退した。
2019年の全米オープン女王で、今年は4回戦敗退に終わったビアンカ・アンドレスク（Bianca Andreescu、カナダ）は、13ランクダウンの20位。17歳のコリ・ガウフ（Cori Gauff、米国）は、19位まで上昇してトップ20入りを果たした。
最新WTAランキングは以下の通り。
1位：アシュリー・バーティ（Ashleigh Barty、オーストラリア）/1万75ポイント
2位：アリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka、ベラルーシ/7720ポイント
3位：カロリーナ・プリスコバ（Karolina Pliskova、チェコ）/5315ポイント
4位：エリナ・スビトリーナ（Elina Svitolina、ウクライナ）/4860ポイント
5位：大坂なおみ/4796ポイント
6位：ソフィア・ケニン（Sofia Kenin、米国）/4692ポイント
7位：バルボラ・クレイチコバ（Barbora Krejcikova、チェコ）/4668ポイント
8位：イガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）/4571ポイント
9位：ガルビネ・ムグルサ（Garbine Muguruza、スペイン）/4380ポイント
10位：ペトラ・クビトバ（Petra Kvitova、チェコ）/4060ポイント
11位：シモナ・ハレプ（Simona Halep、ルーマニア）/4051ポイント
12位：ベリンダ・ベンチッチ（Belinda Bencic、スイス）/3820ポイント
13位：マリア・サッカリ（Maria Sakkari、ギリシャ）/3750ポイント
14位：アナスタシア・パフリュチェンコワ（Anastasia Pavlyuchenkova、ロシア）/3590ポイント
15位：アンゲリク・ケルバー（Angelique Kerber、ドイツ）/3245ポイント
16位：エリーゼ・メルテンス（Elise Mertens、ベルギー）/3140ポイント
17位：エレナ・リバキナ（Elena Rybakina、カザフスタン）/3068ポイント
18位：オンス・ジャバー（Ons Jabeur、チュニジア）/2975ポイント
19位：コリ・ガウフ/2815ポイント
20位：ビアンカ・アンドレスク/2777ポイント
23位：エマ・ラドゥカヌ/2571ポイント
28位：レイラ・フェルナンデス/2254ポイント
(c)AFP