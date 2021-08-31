アンリ氏、ベルギー代表コーチ継続へ 22年W杯まで契約
発信地：ブリュッセル/ベルギー
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【8月31日 AFP】ベルギーサッカー協会（KBVB、URBSFA）は30日、ティエリ・アンリ（Thierry Henry）氏がコーチとして同国代表に再び加わると発表した。契約は2022年W杯カタール大会（2022 World Cup）まで。
現役時代、イングランド・プレミアリーグのアーセナル（Arsenal）で活躍した44歳のアンリ氏は2016年から2018年、さらには今夏の欧州選手権（UEFA Euro 2020）でもロベルト・マルティネス（Roberto Martinez）監督が率いるベルギーのコーチを務めた。
アーセナルとフランス代表の歴代最多得点記録を持つアンリ氏は、2018年10月から2019年1月までフランス・リーグ1のASモナコ（AS Monaco）を指揮したが、思うような結果を残すことはできなかった。
また、米メジャーリーグサッカー（MLS）のCFモントリオール（CF Montreal）でも監督を務めたが、新型コロナウイルスのパンデミック（世界的な大流行）に伴う家庭の事情で今年2月に辞任していた。(c)AFP