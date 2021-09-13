国枝慎吾が全米OP制覇 上地結衣は準優勝
発信地：ニューヨーク/米国
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【9月13日 AFP】全米オープンテニス（US Open Tennis Championships 2021）は12日、車いすの部の男子シングルス決勝が行われ、大会第1シードの国枝慎吾（Shingo Kunieda）が6-1、6-4でアルフィー・ヒューエット（Alfie Hewett 、英国）を下し、優勝を果たした。
女子シングルス決勝に臨んだ第2シードの上地結衣（Yui Kamiji）は3-6、2-6で第1シードのディーデ・デフロート（Diede de Groot、オランダ）に敗れた。
全米4連覇を果たしたデフロートは、同一年にすべての四大大会（グランドスラム）とパラリンピックを制す年間ゴールデンスラムを達成した。
クアードのシングルス決勝では、東京パラリンピックで2大会連続の金メダルを獲得した第1シードのディラン・アルコット（Dylan Alcott、オーストラリア）がニールス・フィンク（Niels Vink、オランダ）を7-5、6-2で下して優勝し、こちらも男子では初の年間ゴールデンスラムを成し遂げた。(c)AFP