【今日のブエルタ】コルトニールセンが今大会2勝目 総合争いは変化なし
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【8月27日 AFP】ブエルタ・ア・エスパーニャ（Vuelta a Espana 2021）は26日、第12ステージ（ハエンからコルドバ、175キロ）が行われ、EFエデュケーション・NIPPO（EF Education - Nippo）のマグナス・コルトニールセン（Magnus Cort Nielsen、デンマーク）がステージ優勝を飾った。
第6ステージでも区間優勝を果たしているコルトニールセンは、第11ステージでは残り200メートルで勝利を逃したが、この日はコルドバ（Cordoba）市街地に突入した終盤に4人の逃げ集団を捉えると、フィニッシュ前のスプリント勝負でドゥクーニンク・クイックステップ（Deceuninck Quick Step）のアンドレア・バジョーリ（Andrea Bagioli、イタリア）を2位、チーム・バイクエクスチェンジ（Team BikeExchange）のマイケル・マシューズ（Michael Matthews）を3位に抑えた。
総合争いでは変化はなく、アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベール・マテリオ（Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux）のオドクリスティアン・エイキング（Odd Christian Eiking、ノルウェー）がトップの座を守り、58秒差の2位にコフィディス（Cofidis, Solutions Credits）のギヨーム・マルタン（Guillaume Martin、フランス）、1分56秒差の3位にチーム・ユンボ・ビスマ（Team Jumbo Visma）のプリモシュ・ログリッチ（Primoz Roglic、スロベニア）が続いている。(c)AFP