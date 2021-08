【8月14日 AFP】英国の覆面アーティスト、バンクシー(Banksy)は13日、最近イングランド東海岸に登場した複数のグラフィティについて、自身の作品だと認めた。

インスタグラム(Instagram)に公開された「A Great British Spraycation」と題された3分強の動画には、バンクシーとみられる人物がスプレー缶を詰めたクーラーボックスを手に、古びたキャンピングカーでグラフィティを描いて回る様子が映っている。

海辺のコンクリートの防波堤に描かれた作品では、デッキチェアでくつろいだネズミがカクテルを飲んでいる。

別の作品は、公共ベンチの上に3本爪のアームが描かれ、ベンチに座った人がクレーンゲームの景品のようにつり上げられようとしているかのように見える。

急降下する巨大なカモメが、ごみ捨て場から大きなポテトを取ろうとしている作品もある。

3人の子どもが壊れそうな船に乗っている作品では、1人が前を見据え、他の2人はバケツで必死に船から水をくみ出している。頭上には「We're all in the same boat.(私たちは運命共同体)」と書かれている。

バス停の屋根の上の作品には、アコーディオンの演奏に合わせて踊るカップルが描かれている。(c)AFP