【7月26日 AFP】インド当局は25日、モンスーンの豪雨よる洪水と土砂災害の死者が、159人になったと発表した。

西部の沿海部では22日以降、豪雨が続いており、インド気象局(IMD)は、今後数日間さらなる豪雨が予想されるして、警戒を呼び掛けている。

専門家によると、モンスーンの豪雨は、気候変動の影響で頻度と強度が増加しているという。

マハラシュトラ(Maharashtra)州では、これまでに149人が死亡した。うち40人以上は、ムンバイ(旧ボンベイ)の南東約250キロに位置する山腹の村タリエ(Taliye)で、22日に発生した大規模な土砂災害で死亡した。

同州では、猛暑の中を約23万人が避難生活を送っている。今も100人が行方不明になっており、救助隊は重機を使い、泥をかき分けて捜索を続けている。(c)AFP/Nivrita Ganguly, with Subhash Sharma in Taliye and Glenda Kwek in New Delhi