前週Vのカレーニョ・ブスタ、ルードが上昇 最新世界ランキング
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【7月20日 AFP】男子テニスの最新世界ランキングが19日に発表され、前週の大会で優勝したパブロ・カレーニョ・ブスタ（Pablo Carreno Busta、スペイン）とキャスパー・ルード（Casper Ruud、ノルウェー）が、それぞれ順位を二つ上げた。
ハンブルク・ヨーロピアン・オープン（Hamburg European Open 2021）決勝でフィリップ・クライノビッチ（Filip Krajinovic、セルビア）を下し、ATP 500の大会で初優勝を果たしたカレーニョ・ブスタは11位に浮上し、トップ10復帰に近づいた。
ATP 250のノルデア・オープン（Nordea Open 2021）決勝でフェデリコ・コリア（Federico Coria、アルゼンチン）を退けたルードは、自己最高の14位にランクアップした。
1位はノバク・ジョコビッチ（Novak Djokovic、セルビア）で、トップ10に変動はなかった。
最新ATPランキングは以下の通り。
1位：ノバク・ジョコビッチ/1万2113ポイント
2位：ダニール・メドベージェフ（Daniil Medvedev、ロシア）/1万370ポイント
3位：ラファエル・ナダル（Rafael Nadal、スペイン）/8270ポイント
4位：ステファノス・チチパス（Stefanos Tsitsipas、ギリシャ）/8030ポイント
5位：アレクサンダー・ズベレフ（Alexander Zverev、ドイツ）/7340ポイント
6位：ドミニク・ティエム（Dominic Thiem、オーストリア）/7340ポイント
7位：アンドレイ・ルブレフ（Andrey Rublev、ロシア）/6005ポイント
8位：マッテオ・ベレッティーニ（Matteo Berrettini、イタリア）/5488ポイント
9位：ロジャー・フェデラー（Roger Federer、スイス）/4215ポイント
10位：デニス・シャポバロフ（Denis Shapovalov、カナダ）/3625ポイント
11位：パブロ・カレーニョ・ブスタ/3260ポイント
12位：ホベルト・ホルカシュ（Hubert Hurkacz、ポーランド）/3163ポイント
13位：ディエゴ・シュワルツマン（Diego Schwartzman、アルゼンチン）/3060ポイント
14位：キャスパー・ルード/2840ポイント
15位：フェリックス・オジェ・アリアシム（Felix Auger-Aliassime、カナダ）/2738ポイント
16位：ロベルト・バウティスタ・アグト（Roberto Bautista Agut、スペイン）/2720ポイント
17位：アレックス・デミノー（Alex De Minaur、オーストラリア）/2690ポイント
18位：ガエル・モンフィス（Gael Monfils、フランス）/2603ポイント
19位：クリスティアン・ガリン（Cristian Garin、チリ）/2520ポイント
20位：ダビド・ゴフィン（David Goffin、ベルギー）/2500ポイント
(c)AFP