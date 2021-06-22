シャポバロフがトップ10入りに前進 最新世界ランキング
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【6月22日 AFP】男子テニスの最新世界ランキングが21日に発表され、上位陣に変動はなかったが、シンチ選手権（2021 cinch Championships）で4強入りしたデニス・シャポバロフ（Denis Shapovalov、カナダ）が2ランクアップの12位に浮上し、トップ10を視界に捉えた。
1位はノバク・ジョコビッチ（Novak Djokovic、セルビア）で、28日開幕のウィンブルドン選手権（The Championships Wimbledon 2021）では2位のラファエル・ナダル（Rafael Nadal、スペイン）が不在の中、王座堅持を目指す。
シンチ選手権で優勝したマッテオ・ベレッティーニ（Matteo Berrettini、イタリア）は9位の座を固めた。また同大会ベスト4のアレックス・デミノー（Alex De Minaur、オーストラリア）が順位を四つ上げてトップ20入りを果たしている。
最新ATPランキングは以下の通り。
1位：ノバク・ジョコビッチ/1万2113ポイント
2位：ダニール・メドベージェフ（Daniil Medvedev、ロシア）/1万53ポイント
3位：ラファエル・ナダル/8630ポイント
4位：ステファノス・チチパス（Stefanos Tsitsipas、ギリシャ）/7980ポイント
5位：ドミニク・ティエム（Dominic Thiem、オーストリア）/7425ポイント
6位：アレクサンダー・ズベレフ（Alexander Zverev、ドイツ）/7305ポイント
7位：アンドレイ・ルブレフ（Andrey Rublev、ロシア）/6120ポイント
8位：ロジャー・フェデラー（Roger Federer、スイス）/4815ポイント
9位：マッテオ・ベレッティーニ/4468ポイント
10位：ロベルト・バウティスタ・アグト（Roberto Bautista Agut、スペイン）/3125ポイント
11位：ディエゴ・シュワルツマン（Diego Schwartzman、アルゼンチン）/3060ポイント
12位：デニス・シャポバロフ/2915ポイント
13位：パブロ・カレーニョ・ブスタ（Pablo Carreno-Busta、スペイン）/2905ポイント
14位：キャスパー・ルード（Casper Ruud、ノルウェー）/2690ポイント
15位：ダビド・ゴフィン（David Goffin、ベルギー）/2680ポイント
16位：ガエル・モンフィス（Gael Monfils、フランス）/2568ポイント
17位：ホベルト・ホルカシュ（Hubert Hurkacz、ポーランド）/2533ポイント
18位：アレックス・デミノー/2485ポイント
19位：フェリックス・オジェ・アリアシム（Felix Auger-Aliassime、カナダ）/2468ポイント
20位：クリスティアン・ガリン（Cristian Garin、チリ）/2440ポイント
(c)AFP