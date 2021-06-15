全仏新女王クレイチコバ、15位に躍進 最新世界ランキング
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【6月15日 AFP】女子テニスの最新世界ランキングが14日に発表され、全仏オープン（French Open 2021）の新女王となったバルボラ・クレイチコバ（Barbora Krejcikova、チェコ）が18ランク飛躍して15位につけた。
13日の決勝でクレイチコバに敗れたアナスタシア・パフリュチェンコワ（Anastasia Pavlyuchenkova、ロシア）も、13人を抜いて19位に浮上。同大会で4強入りの活躍を見せたタマラ・ジダンセク（Tamara Zidansek、スロベニア）は、38ランクアップの47位に急上昇した。
オーストラリアのアシュリー・バーティ（Ashleigh Barty）は1位を維持し、2位の大坂なおみ（Naomi Osaka）に1000ポイント近くの差をつけている。
最新WTAランキングは以下の通り。
1位：アシュリー・バーティ/8245ポイント
2位：大坂なおみ/7401ポイント
3位：シモナ・ハレプ（Simona Halep、ルーマニア）/6330ポイント
4位：アリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka、ベラルーシ）/6195ポイント
5位：ソフィア・ケニン（Sofia Kenin、米国）/5865ポイント
6位：エリナ・スビトリーナ（Elina Svitolina、ウクライナ）/5835ポイント
7位：ビアンカ・アンドレスク（Bianca Andreescu、カナダ）/5265ポイント
8位：セレーナ・ウィリアムス（Serena Williams、米国）/4931ポイント
9位：イガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）/4435ポイント
10位：カロリーナ・プリスコバ（Karolina Pliskova、チェコ）/4285ポイント
11位：ペトラ・クビトバ（Petra Kvitova、チェコ）/4115ポイント
12位：ベリンダ・ベンチッチ（Belinda Bencic、スイス）/4080ポイント
13位：ガルビネ・ムグルサ（Garbine Muguruza、スペイン）/4000ポイント
14位：ジェニファー・ブレイディ（Jennifer Brady、米国）/3840ポイント
15位：バルボラ・クレイチコバ/3733ポイント
16位：ビクトリア・アザレンカ（Victoria Azarenka、ベラルーシ）/3696ポイント
17位：エリーゼ・メルテンス（Elise Mertens、ベルギー）/3685ポイント
18位：マリア・サッカリ（Maria Sakkari、ギリシャ）/3480ポイント
19位：アナスタシア・パフリュチェンコワ/3300ポイント
20位：キキ・ベルテンス（Kiki Bertens、オランダ）/3220ポイント
47位：タマラ・ジダンセク/1550ポイント
(c)AFP