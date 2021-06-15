全仏OP準Vチチパスが4位浮上 最新世界ランキング
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【6月15日 AFP】男子テニスの最新世界ランキングが14日に発表され、全仏オープン（French Open 2021）で準優勝を果たしたステファノス・チチパス（Stefanos Tsitsipas、ギリシャ）が1ランクアップの4位に浮上した。
仏パリで好成績を収めたことにより、22歳のチチパスはドミニク・ティエム（Dominic Thiem、オーストリア）の順位を飛び越した。
ローラン・ギャロス（Roland Garros、全仏オープン）で優勝し、通算19回目の四大大会（グランドスラム）制覇を成し遂げたノバク・ジョコビッチ（Novak Djokovic、セルビア）は1位を堅持。
トップから1970ポイント差の2位にはダニール・メドベージェフ（Daniil Medvedev、ロシア）が続き、3位にはラファエル・ナダル（Rafael Nadal、スペイン）がつけている。
最新ATPランキングは以下の通り。
1位：ノバク・ジョコビッチ/1万2113ポイント
2位：ダニール・メドベージェフ/1万143ポイント
3位：ラファエル・ナダル/8630ポイント
4位：ステファノス・チチパス/7980ポイント
5位：ドミニク・ティエム/7425ポイント
6位：アレクサンダー・ズベレフ（Alexander Zverev、ドイツ）/7350ポイント
7位：アンドレイ・ルブレフ（Andrey Rublev、ロシア）/5910ポイント
8位：ロジャー・フェデラー（Roger Federer、スイス）/5065ポイント
9位：マッテオ・ベレッティーニ（Matteo Berrettini、イタリア）/4103ポイント
10位：ロベルト・バウティスタ・アグト（Roberto Bautista Agut、スペイン）/3170ポイント
11位：ディエゴ・シュワルツマン（Diego Schwartzman、アルゼンチン）/3105ポイント
12位：パブロ・カレーニョ・ブスタ（Pablo Carreno-Busta、スペイン）/2905ポイント
13位：ダビド・ゴフィン（David Goffin、ベルギー）/2830ポイント
14位：デニス・シャポバロフ（Denis Shapovalov、カナダ）/2780ポイント
15位：キャスパー・ルード（Casper Ruud、ノルウェー）/2690ポイント
16位：ガエル・モンフィス（Gael Monfils、フランス）/2568ポイント
17位：ホベルト・ホルカシュ（Hubert Hurkacz、ポーランド）/2533ポイント
18位：ミロス・ラオニッチ（Milos Raonic、カナダ）/2473ポイント
19位：クリスチャン・ガリン（Christian Garin、チリ）/2440ポイント
20位：グリゴール・ディミトロフ（Grigor Dimitrov、ブルガリア）/2431ポイント
(c)AFP