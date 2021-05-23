【5月23日 CNS】中国の食事配達サービス大手「餓了麼（Ele.me）」によると、労働節（メーデー）連休の最初の3日間（5月1～3日）の注文量が、過去5年間で最高になった。特に観光地のホテルや民宿での朝食や夜食の需要が急増。新型コロナウイルス対策で「現地で年越し」が推奨された春節（旧正月、Lunar New Year）連休（2月11～17日）は帰省や旅行を控えた人が多く、その反動で労働節は「リベンジ旅行」と「リベンジ消費」が加熱した。

連休中の受注量は前年比2倍以上に増加し、今年の清明節連休（4月3～5日）に比べても大幅増となっている。杭州市（Hangzhou）や青島市（Qingdao）、蘇州市（Suzhou）といった有名観光都市で配達の注文は多かったが、そのほかリゾート地の河北省（Hebei）秦皇島（Qinhuangdao）や広西チワン族自治区（Guangxi Zhuang Autonomous Region）北海市（Beihai）、古い集落が現存する福建省（Fujian）竜岩市（Longyan）や漳州市（Zhangzhou）、大峡谷が有名な湖北省（Hubei）恩施市（Enshi）など地方の比較的小さな観光地でも注文が急増した。また、風光明媚な浙江省（Zhejiang）淳安県（Chun’an）の千島湖、漳州市の東山島、上海市の崇明島、映画村のある東陽市（Dongyang）横店（Hengdian）など郊外の観光地でも注文は多かった。

人里離れた観光地や農村観光の人気が高かった影響で、農家の手作り料理のデリバリー需要は通常の11倍に達した。また、人気のザリガニやタニシのビーフン麺といった食品や、ベビー用品、医薬品、日用品などの注文も2倍以上に増えた。(c)CNS-中新経緯/JCM/AFPBB News