【4月15日 AFP】月に着目する日本の宇宙ベンチャー企業ispaceは14日、アラブ首長国連邦（UAE）の無人探査機「ラシド（Rashid）」を来年、月に運ぶ計画を発表した。

UAEは昨年9月、ラシドを2024年までに打ち上げる計画を発表していた。今回の計画は、アラブ諸国初の月探査ミッションとなる。

ispaceによると、ラシドは2022年に行われる予定のミッションで、ispaceのランダー（月着陸船）によって月に輸送される予定。輸送に加えて、月までの航行時における通信と電力、月面での無線通信の提供も合意された。

UAEを構成する首長国の一つ、ドバイ（Dubai）のムハンマド・ビン・ラシド・マクトム（Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum）首長は先に、ラシドは過去の月面探査で未調査の場所を調べると述べていた。この計画は、知識ベースの科学力強化戦略の一環でもあるという。

ドバイ政府広報局（Dubai Media Office）は先に、重量10キロのラシドは、2117年までに火星にコロニーを建設する計画を進める上で、必要不可欠だなものになると述べていた。(c)AFP