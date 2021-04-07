王者ジョンソンはウェストウッドらと、松山は10組目 マスターズ
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【4月7日 AFP】8日から始まる男子ゴルフ米国ツアーの今季メジャー初戦、第85回マスターズ・トーナメント（The Masters Tournament 2021）の初日、2日目の組み分けが発表され、世界ランキング1位の前回王者ダスティン・ジョンソン（Dustin Johnson、米国）はリー・ウェストウッド（Lee Westwood、イングランド）らと同組になった。
直後の組にはメジャー4勝のロリー・マキロイ（Rory McIlroy、北アイルランド）や父親になったばかりのジョン・ラーム（Jon Rahm、スペイン）が入った。松山英樹（Hideki Matsuyama）はハリス・イングリッシュ（Harris English、米国）、アブラハム・アンセル（Abraham Ancer、メキシコ）と同組になっている。
ジョンソンとウェストウッド、昨年の全米アマ王者タイラー・ストラファチ（Tyler Strafaci）の組は、8日午前10時30分（日本時間同日午後11時30分）にティーオフし、グリーンジャケット獲得とキャリアグランドスラムを狙うマキロイ、前週末に第1子が誕生したラーム、世界ランク6位のザンダー・シャウフェレ（Xander Schauffele、米国）の組がその12分後にスタートする。
昨年の全米オープン選手権（2020 US Open Championship）を制した強打のブライソン・デシャンボー（Bryson DeChambeau、米国）は、最終盤のティーオフで、オーストラリア出身で唯一のマスターズ覇者であるアダム・スコット（Adam Scott）、マックス・ホーマ（Max Homa、米国）とともに同午後1時30分（同9日午前2時30分）にスタートする。
その12分後の最後から2番目の組では、2017年の全米プロゴルフ選手権（2017 PGA Championship）王者ジャスティン・トーマス（Justin Thomas、米国）、トニー・フィナウ（Tony Finau、米国）、2010年の全英オープン（The 139th Open Championship）を制しているルイ・ウーストハイゼン（Louis Oosthuizen、南アフリカ）が登場する。
同午後2時（同9日午前3時）スタートの最終組は、昨年の全米プロを制したコリン・モリカワ（Collin Morikawa、米国）、前週約4年ぶりのツアー勝利を飾った同胞ジョーダン・スピース（Jordan Spieth）、昨年4日間を通じてスコア60台という大会史上初の記録を残し、準優勝したキャメロン・スミス（Cameron Smith、オーストラリア）という顔ぶれになった。
大会は、黒人選手として初めてマスターズに出場したリー・エルダー（Lee Elder）氏、さらにゲーリー・プレーヤー（Gary Player）氏とジャック・ニクラス（Jack Nicklaus）氏の記念のティーショットで開幕する。
10組目の松山は同午前9時48分（同午後10時48分）にティーオフする。(c)AFP