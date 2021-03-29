小林陵は最終戦2位 総合4位フィニッシュ ジャンプW杯
発信地：プラニツァ/スロベニア
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【3月29日 AFPBB News】2020-21スキージャンプW杯は28日、スロベニアのプラニツァ（Planica）で男子個人最終第25戦が行われ、小林陵侑（Ryoyu Kobayashi）は2位となり、総合4位でシーズンを終えた。
合計459.3点のカール・ガイガー（Karl Geiger、ドイツ）が優勝を果たし、同452.4点の小林が2位、同447.9点のマルクス・アイゼンビヒラー（Markus Eisenbichler、ドイツ）が3位だった。
総合順位ではハルボル・エグネル・グラネル（Halvor Egner Granerud、ノルウェー）が年間王者に輝き、アイゼンビヒラーが2位、カミル・ストフ（Kamil Stoch、ポーランド）が3位、小林は4位だった。
また、同日に行われた男子団体最終第4戦では、中村直幹（Naoki Nakamura）、小林潤志郎（Junshiro Kobayashi）、佐藤幸椰（Yukiya Sato）、小林陵侑で臨んだ日本が2位に入った。(c)AFPBB News