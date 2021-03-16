ドバイVのムグルサ、13位に浮上 最新世界ランキング
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【3月16日 AFP】女子テニスの最新世界ランキングが15日に発表され、前週のドバイ・テニス選手権（Dubai Duty Free Tennis Championships 2021）で優勝したスペインのガルビネ・ムグルサ（Garbine Muguruza）が、3ランクアップの13位に浮上した。
全仏オープンテニス（French Open）とウィンブルドン選手権（The Championships Wimbledon）の元女王であるムグルサは、13日の決勝でノーシードのバルボラ・クレイチコバ（Barbora Krejcikova、チェコ）を退け、2年ぶりのタイトル獲得を果たした。
オーストラリアのアシュリー・バーティ（Ashleigh Barty）はトップを維持したものの、ジェニファー・ブレイディ（Jennifer Brady、米国）とビアンカ・アンドレスク（Bianca Andreescu、カナダ）、そしてイガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）は、それぞれ一つずつ順位を落とした。
ドバイ選手権の準決勝でムグルサに敗れたベルギーのエリーゼ・メルテンス（Elise Mertens）は、ジョアンナ・コンタ（Johanna Konta、英国）との入れ替わりで17位に上がった。
最新WTAランキングは以下の通り。
1位：アシュリー・バーティ/9186ポイント
2位：大坂なおみ（Naomi Osaka）/7835ポイント
3位：シモナ・ハレプ（Simona Halep、ルーマニア）/7255ポイント
4位：ソフィア・ケニン（Sofia Kenin、米国）/5760ポイント
5位：エリナ・スビトリーナ（Elina Svitolina、ウクライナ）/5370ポイント
6位：カロリーナ・プリスコバ（Karolina Pliskova、チェコ）/5205ポイント
7位：セレーナ・ウィリアムス（Serena Williams、米国）/4915ポイント
8位：アリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka、ベラルーシ）/4815ポイント
9位：ビアンカ・アンドレスク（Bianca Andreescu、カナダ）/4735ポイント
10位：ペトラ・クビトバ（Petra Kvitova、チェコ）/4571ポイント
11位：キキ・ベルテンス（Kiki Bertens、オランダ）/4505ポイント
12位：ベリンダ・ベンチッチ（Belinda Bencic、スイス）/4260ポイント
13位：ガルビネ・ムグルサ/4235ポイント
14位：ジェニファー・ブレイディ/3765ポイント
15位：ビクトリア・アザレンカ/3665ポイント
16位：イガ・シフィオンテク/3570ポイント
17位：エリーゼ・メルテンス/3310ポイント
18位：ジョアンナ・コンタ/3206ポイント
19位：マディソン・キーズ（Madison Keys、米国）/3075ポイント
20位：マルケタ・ボンドロウソバ（Marketa Vondrousova、チェコ）/2957ポイント
(c)AFP