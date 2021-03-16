メドベージェフが2位浮上、ナダル抜く 最新世界ランキング
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【3月16日 AFP】男子テニスの最新世界ランキングが15日に発表され、ダニール・メドベージェフ（Daniil Medvedev、ロシア）がラファエル・ナダル（Rafael Nadal、スペイン）を抜いて2位に浮上した。
25歳のメドベージェフは今季、全豪オープン（Australian Open Tennis Tournament 2021）で決勝に進出すると、前週のオープン13（Open 13 Provence 2021）ではピエール・ユーグ・エルベール（Pierre-Hugues Herbert、フランス）を6-4、6-7（4-7）、6-4で下して優勝した。
現王者のノバク・ジョコビッチ（Novak Djokovic、セルビア）、ナダル、ロジャー・フェデラー（Roger Federer、スイス）、アンディ・マレー（Andy Murray、英国）の4強以外が世界2位になるのは、2005年7月25日以降では初めてとなる。
メドベージェフを下して全豪オープンを制したジョコビッチは前週、1位在位期間でフェデラーの歴代最長記録を更新していた。
最新ATPランキングは以下の通り。
1位：ノバク・ジョコビッチ/1万2008ポイント
2位：ダニール・メドベージェフ/9940ポイント
3位：ラファエル・ナダル/9670ポイント
4位：ドミニク・ティエム（Dominic Thiem、オーストリア）/8625ポイント
5位：ステファノス・チチパス（Stefanos Tsitsipas、ギリシャ）/6765ポイント
6位：ロジャー・フェデラー/6375ポイント
7位：アレクサンダー・ズベレフ（Alexander Zverev、ドイツ）/5635ポイント
8位：アンドレイ・ルブレフ（Andrey Rublev、ロシア）/5011ポイント
9位：ディエゴ・シュワルツマン（Diego Schwartzman、アルゼンチン）/3640ポイント
10位：マッテオ・ベレッティーニ（Matteo Berrettini、イタリア）/3453ポイント
11位：ロベルト・バウティスタ・アグト（Roberto Bautista Agut、スペイン）/2910ポイント
12位：デニス・シャポバロフ（Denis Shapovalov、カナダ）/2865ポイント
13位：ダビド・ゴフィン（David Goffin、ベルギー）/2795ポイント
14位：ガエル・モンフィス（Gael Monfils、フランス）/2770ポイント
15位：パブロ・カレーニョ・ブスタ（Pablo Carreno-Busta、スペイン）/2630ポイント
16位：グリゴール・ディミトロフ（Grigor Dimitrov、ブルガリア）/2620ポイント
17位：ファビオ・フォニーニ（Fabio Fognini、イタリア）/2530ポイント
18位：フェリックス・オジェ・アリアシム（Felix Auger-Aliassime、カナダ）/2516ポイント
19位：ミロス・ラオニッチ（Milos Raonic、カナダ）/2450ポイント
20位：クリスティアン・ガリン（Cristian Garin、チリ）/2385ポイント
(c)AFP