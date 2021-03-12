ナダル、ドバイ大会の主催者推薦辞退「まだ準備できていない」
発信地：パリ/フランス
このニュースをシェア
【3月12日 AFP】男子テニスのラファエル・ナダル（Rafael Nadal、スペイン）は11日、次週行われるドバイ・テニス選手権（Dubai Duty Free Tennis Championships 2021）のワイルドカード（主催者推薦）を辞退したと明かした。
世界ランキング2位のナダルは、準々決勝でステファノス・チチパス（Stefanos Tsitsipas、ギリシャ）に敗れた先日の全豪オープン（Australian Open Tennis Tournament 2021）で腰のけがに悩まされ、回復にさらに時間が必要だとしている。
前週のABNアムロ世界テニストーナメント（ABN AMRO World Tennis Tournament 2021）に加え、ドバイ大会と同じく15日から始まるメキシコ・オープン（Abierto Mexicano TELCEL Presentado Por HSBC 2021）の欠場もすでに発表していた。
復帰戦は24日に開幕するマスターズ1000（ATP Masters 1000）の今季初戦、マイアミ・オープン（Miami Open 2021）になるとみられる。
ツイッター（Twitter）でドバイ大会の出場見送りを表明したナダルは、「自分にワイルドカードの招待をくれたドバイ・テニス選手権に感謝したい。真剣に出場を検討したが、まだプレーする準備はできていないと考えている」と述べた。(c)AFP