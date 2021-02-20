【写真特集】大坂なおみ、全豪オープンV2への軌跡
発信地：メルボルン/オーストラリア
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【2月20日 AFPBB News】2021年の全豪オープンテニス（Australian Open Tennis Tournament 2021）、女子シングルスで優勝した大坂なおみ（Naomi Osaka）の試合を写真で振り返る。
大会第3シードの大坂の、今大会の戦績は以下の通り。
■1回戦：アナスタシア・パフリュチェンコワ（Anastasia Pavlyuchenkova、ロシア）6-1、6-2
■2回戦：キャロリン・ガルシア（Caroline Garcia、フランス）6-2、6-3
■3回戦：オンス・ジャバー（Ons Jabeur、チュニジア）6-3、6-2
■4回戦：ガルビネ・ムグルサ（Garbine Muguruza、スペイン）4-6、6-4、7-5
■準々決勝：謝淑薇（Su-Wei Hsieh、シェ・スーウェイ）6-2、6-2
■準決勝：セレーナ・ウィリアムス（Serena Williams、米国）6-3、6-4
■決勝：ジェニファー・ブレイディ（Jennifer Brady、米国）6-4、6-3
(c)AFPBB News