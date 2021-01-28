ACL組み合わせ決定 J王者川崎は広州と同組
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【1月28日 AFP】サッカーAFCチャンピオンズリーグ（AFC Champions League 2021）のグループステージ組み合わせ抽選会が27日に行われ、前年の優勝チームである蔚山現代（Ulsan Hyundai、韓国）はグループFに、Jリーグ1部（J1）王者の川崎フロンターレ（Kawasaki Frontale）は、広州恒大（Guangzhou Evergrande FC、中国）などと同じグループIに入った。
出場チーム数が32クラブから40クラブに拡大された今大会は、新型コロナウイルスの影響でグループステージの試合が西アジアと東アジアのそれぞれ1会場で4月中旬に行われ、2試合が開催される決勝は11月に予定されている。
2021年AFCチャンピオンズリーグのグループステージ組み合わせは以下の通り。
■グループA
アル・ヒラル（Al Hilal、サウジアラビア）、アル・アハリ（Shabab Al Ahli Club、アラブ首長国連邦＜UAE＞）、FCイスティクロル（FC Istiklol、タジキスタン）、西地区プレーオフ勝利チーム
■グループB
アル・シャールジャSCC（Al Sharjah SCC、アラブ首長国連邦＜UAE＞）、トラークトゥール・サーズィー・タブリーズFC（Tractorsazi Tabriz FC、イラン）、パフタコール（Pakhtakor、ウズベキスタン）、西地区プレーオフ勝利チーム
■グループC
アル・ドゥハイルSC（Al Duhail SC、カタール）、アル・アハリ（Al-Ahli Saudi SC、サウジアラビア）、エステグラル・テヘランFC（Esteghlal Tehran FC、イラン）、アル・ショルタ（Al Shorta、イラク）
■グループD
アル・サード（Al-Sadd、カタール）、アル・ナスル（Al Nassr、サウジアラビア）、アル・ワフダートSC（Al Wehdat SC、ヨルダン）、西地区プレーオフ勝利チーム
■グループE
ペルセポリスFC（Persepolis FC、イラン）、アル・ライヤン（Al-Rayyan、カタール）、FCゴア（FC Goa、インド）、西地区プレーオフ勝利チーム
■グループF
BGパトゥム・ユナイテッド（BG Pathum United、タイ）、蔚山現代、ベトテルFC（Viettel FC、ベトナム）、東地区プレーオフ勝利チーム
■グループG
江蘇蘇寧（Jiangsu Suning、中国）、名古屋グランパス（Nagoya Grampus）、ジョホール・ダルル・タクジム（Johor Darul Ta'zim、マレーシア）、東地区プレーオフ勝利チーム
■グループH
全北現代（Jeonbuk Motors、韓国）、ガンバ大阪（Gamba Osaka）、タンピネス・ローバーズ（Tampines Rovers、シンガポール）、シドニーFC（Sydney FC、オーストラリア）
■グループI
川崎フロンターレ、広州恒大、ユナイテッド・シティ（United City、フィリピン）、東地区プレーオフ勝利チーム
■グループJ
山東魯能（Shandong Luneng、中国）、ポートFC（Port FC、タイ）、傑志SC（Kitchee SC、香港）、東地区プレーオフ勝利チーム
(c)AFP