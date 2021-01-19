3連続Vのサバレンカ、自身最高の7位に 最新世界ランキング
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【1月19日 AFP】女子テニスの最新世界ランキングが18日に発表され、出場した大会で3連続優勝を果たしたアリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka、ベラルーシ）が自身最高の7位に浮上した。
前週、全豪オープン（Australian Open Tennis Tournament 2021）の前哨戦のアブダビWTA女子テニスオープン（Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open 2021）に出場した22歳のサバレンカは、13日の決勝でベロニカ・クデルメトワ（Veronika Kudermetova、ロシア）を6-2、6-2で下した。
オストラバ・オープン（J&T Banka Ostrava Open 2020）とオーストリア・レディース・リンツ（Upper Austria Ladies Linz 2020）を連続で制し、昨シーズンを締めくくっていたサバレンカは、開幕が延期された来月の全豪オープンでは優勝候補の一人と目されるだろう。
最新WTAランキングは以下の通り。
1位：アシュリー・バーティ（Ashleigh Barty、オーストラリア）/8717ポイント
2位：シモナ・ハレプ（Simona Halep、ルーマニア）/7255ポイント
3位：大坂なおみ（Naomi Osaka）/5780ポイント
4位：ソフィア・ケニン（Sofia Kenin、米国）/5760ポイント
5位：エリナ・スビトリーナ（Elina Svitolina、ウクライナ）/5260ポイント
6位：カロリーナ・プリスコバ（Karolina Pliskova、チェコ）/5205ポイント
7位：アリーナ・サバレンカ/4580ポイント
8位：ビアンカ・アンドレスク（Bianca Andreescu、カナダ）/4555ポイント
9位：ペトラ・クビトバ（Petra Kvitova、チェコ）/4516ポイント
10位：キキ・ベルテンス（Kiki Bertens、オランダ）/4505ポイント
11位：セレーナ・ウィリアムス（Serena Williams、米国）/4080ポイント
12位：ベリンダ・ベンチッチ（Belinda Bencic、スイス）/4010ポイント
13位：ビクトリア・アザレンカ（Victoria Azarenka、ベラルーシ）/3426ポイント
14位：ジョアンナ・コンタ（Johanna Konta、英国）/3152ポイント
15位：ガルビネ・ムグルサ（Garbine Muguruza、スペイン）/3070ポイント
16位：マディソン・キーズ（Madison Keys、米国）/2962ポイント
17位：イガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）/2960ポイント
18位：ペトラ・マルティッチ（Petra Martic、クロアチア）/2850ポイント
19位：エレナ・リバキナ（Elena Rybakina、カザフスタン）/2718ポイント
20位：エリーゼ・メルテンス（Elise Mertens、ベルギー）/2650ポイント
(c)AFP