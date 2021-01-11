イングリッシュが8年ぶり優勝、トーナメント・オブ・チャンピオンズ
発信地：ロサンゼルス/米国
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【1月11日 AFP】男子ゴルフ米国ツアー、セントリー・トーナメント・オブ・チャンピオンズ（Sentry Tournament of Champions 2021）は10日、米ハワイ州ラハイナ（Lahaina）のカパルアGCプランテーションコース（Plantation Course at Kapalua Golf Club、パー73）で最終日が行われ、ハリス・イングリッシュ（Harris English、米国）がホアキン・ニーマン（Joaquin Niemann、チリ）とのプレーオフの末に優勝を飾った。
イングリッシュは風が吹く中行われたラウンドで「69」のスコアを記録し、通算25アンダーでニーマンと並ぶと、プレーオフ最初のホールでバーディーを奪った。
イングリッシュの優勝は2勝を挙げた2013年以来で、通算3勝目。一方のニーマンはこの日「64」とスコアを伸ばしたが、キャリア2勝目には届かなかった。
ジャスティン・トーマス（Justin Thomas、米国）が通算24アンダーで3位、ライアン・パーマー（Ryan Palmer、米国）がそこから1打差の4位に続き、5位タイには通算21アンダーでザンダー・シャウフェレ（Xander Schauffele、米国）と任成宰（Sung-jae Im、イム・ソンジェ、韓国）が並んだ。
松山英樹（Hideki Matsuyama）は通算4アンダーで41位タイに終わった。(c)AFP