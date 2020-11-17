サバレンカ、セレーナ抜いてトップ10返り咲き 最新世界ランク
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【11月17日 AFP】女子テニスの最新世界ランキングが16日に発表され、前週のオーストリア・レディース・リンツ（Upper Austria Ladies Linz 2020）でツアー通算8勝目を挙げたアリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka、ベラルーシ）が、セレーナ・ウィリアムス（Serena Williams、米国）を抜いて10位に浮上し、トップ10に返り咲いた。
22歳のサバレンカは15日に行われた同大会の決勝で、ダブルスでペアを組むエリーゼ・メルテンス（Elise Mertens、ベルギー）をストレートで下し、見事な形で2020年シーズンを締めくくった。
サバレンカが11位から10位に順位を上げたのに対し、アキレス腱（けん）のけがで全仏オープン（French Open 2020）を棄権してから試合に出場してないセレーナは1ランクダウンし11位に転落した。
新型コロナウイルスによるシーズンの中断後、全米オープン（US Open Tennis Championships 2020）と全仏オープンを欠場し、最後の大会出場は2月のカタール・トータル・オープン（Qatar Total Open 2020）にまでさかのぼるアシュリー・バーティ（Ashleigh Barty、オーストラリア）が首位の座を維持している。
最新WTAランキングは以下の通り。
1位：アシュリー・バーティ/8717ポイント
2位：シモナ・ハレプ（Simona Halep、ルーマニア）/7255ポイント
3位：大坂なおみ（Naomi Osaka）/5780ポイント
4位：ソフィア・ケニン（Sofia Kenin、米国）/5760ポイント
5位：エリナ・スビトリーナ（Elina Svitolina、ウクライナ）/5260ポイント
6位：カロリーナ・プリスコバ（Karolina Pliskova、チェコ）/5205ポイント
7位：ビアンカ・アンドレスク（Bianca Andreescu、カナダ）/4555ポイント
8位：ペトラ・クビトバ（Petra Kvitova、チェコ）/4516ポイント
9位：キキ・ベルテンス（Kiki Bertens、オランダ）/4505ポイント
10位：アリーナ・サバレンカ/4220ポイント
11位：セレーナ・ウィリアムス/4080ポイント
12位：ベリンダ・ベンチッチ（Belinda Bencic、スイス）/4010ポイント
13位：ビクトリア・アザレンカ（Victoria Azarenka、ベラルーシ）/3426ポイント
14位：ジョアンナ・コンタ（Johanna Konta、英国）/3152ポイント
15位：ガルビネ・ムグルサ（Garbine Muguruza、スペイン）/3016ポイント
16位：マディソン・キーズ（Madison Keys、米国）/2962ポイント
17位：イガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）/2960ポイント
18位：ペトラ・マルティッチ（Petra Martic、クロアチア）/2850ポイント
19位：エレナ・リバキナ（Elena Rybakina、カザフスタン）/2696ポイント
20位：エリーゼ・メルテンス/2650ポイント
(c)AFP