ケニン快勝で全米OP3回戦へ ムグルサ、コンタは敗退
発信地：ニューヨーク/米国
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【9月4日 AFP】全米オープンテニス（US Open Tennis Championships 2020）は3日、女子シングルス2回戦が行われ、大会第2シードのソフィア・ケニン（Sofia Kenin、米国）は6-4、6-3でレイラ・フェルナンデス（Leylah Fernandez、カナダ）に快勝し、3回戦進出を決めた。
今年初めの全豪オープンテニス（Australian Open Tennis Tournament 2020）を制し、自身四大大会（グランドスラム）2勝目を目指しているケニンは、初戦から2試合連続でストレート勝ち。次戦は16強入りを懸け、全豪オープンでは勝利を収めた第27シードのオンス・ジャバー（Ons Jabeur、チュニジア）と対戦する。
一方、ケニンに敗れ全豪オープンでは準優勝だった第10シードのガルビネ・ムグルサ（Garbine Muguruza、スペイン）は、出産による長期離脱から復帰しているツベタナ・ピロンコバ（Tsvetana Pironkova、ブルガリア）に5-7、3-6で敗れた。
また、第9シードのジョアンナ・コンタ（Johanna Konta、英国）もソラナ・シルステア（Sorana Cirstea、ルーマニア）に6-2、6-7（5-7）、4-6で逆転負けを喫し、2回戦敗退となった。(c)AFP